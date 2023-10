L’ « Église sainte » : questions pour nos Églises Centre Sèvres Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Que disent les communautés chrétiennes quand elles confessent l’Eglise « sainte » ? Cette affirmation ne semble-t-elle pas démentie par l’histoire et l’actualité ? Nos Eglises n’ont-elles pas besoin les unes des autres pour recueillir les enseignements de l’Ecriture et de l’histoire afin de comprendre ce que veut dire cette sainteté pour aujourd’hui ? Trois voix, catholique, orthodoxe et protestante, nous conduiront dans cette réflexion.

Avec Christophe D’ALOISIO, Joseph FAMERÉE, Michel FÉDOU,

Anne-Cathy GRABER et Elisabeth PARMENTIER

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France https://centresevres.com/agenda/une-eglise-sainte-questions-pour-nos-eglises/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

