En novembre 2021, le naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche a causé la mort de vingt-sept personnes. Malgré leurs nombreux appels à l'aide, le centre de surveillance n'a pas envoyé les secours. Inspiré de ce fait réel, le roman de Vincent Delecroix (Gallimard, août 2023), oeuvre de pure fiction, pose la question du mal et celle de la responsabilité collective. En présence de l'auteur de ce livre puissant, les facultés de philosophie et de théologie du Centre Sèvres proposent de croiser leur approche sur cette réalité quotidienne des sociétés européennes. Véronique ALBANEL (Faculté de philosophie, JRS France) et Alain THOMASSET (Faculté de théologie) échangeront avec l'auteur, Vincent DELECROIX.

