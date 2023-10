Ciné-club – Ecrans de Chine : Une double peine, un film de Tang Jiongming Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ciné-club – Ecrans de Chine : Une double peine, un film de Tang Jiongming Centre Sèvres Paris, 10 octobre 2023, Paris. Ciné-club – Ecrans de Chine : Une double peine, un film de Tang Jiongming Mardi 10 octobre, 18h15 Centre Sèvres Billetterie sur place. Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 6€ Sortant de prison, un jeune homme cherche à retrouver sa place dans la société chinoise. Billetterie sur place :

Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 6 € (Étudiants -26 ans, demandeurs d’emploi, conjoint accompagnant, membres de l’association Écrans des mondes) Prochaine date : « Bûcheron et célibataire » de Yu GUANGYI, le 7 novembre. A propos du ciné-club Ecrans de Chine : Le ciné-club est organisé un mardi par mois, par l’association Écrans des Mondes. Les films sélectionnés, réalisé par des cinéastes chinois indépendants, se focalisent sur la vie quotidienne des citoyens chinois, quelles que soient leurs origines ou lieu de résidence. Avec Michel NOLL Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://centresevres.com/agenda/ecrans-de-chine-une-double-peine-un-film-de-tang-jiongming/ »}] [{« link »: « https://centresevres.com/agenda/cine-club-ecrans-de-chine-bucheron-et-celibataire-un-film-de-yu-guangyi/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:15:00+02:00 – 2023-10-10T20:15:00+02:00

2023-10-10T18:15:00+02:00 – 2023-10-10T20:15:00+02:00 Une double peine, film de Tang Jiongming Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Sèvres Adresse 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Sèvres Paris latitude longitude 48.84829;2.320291

Centre Sèvres Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/