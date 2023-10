Croq’Philo – Construire une identité nationale (10/10) Centre Sèvres Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Croq’Philo – Construire une identité nationale (10/10) Mardi 10 octobre, 12h45 Centre Sèvres Sur inscription, participation libre.

Le paysage démographique national de la France est profondément modifié par l’arrivée des populations issues de l’immigration. Cette situation provoque des tensions entre les nationaux et les immigrés. Les uns se sentent envahis par ceux qui ne partagent pas totalement leur vision de la société française et qui refusent la politique d’assimilation et les autres revendiquent une politique de reconnaissance de leurs particularités culturelles. Mais au-delà de cette tension entre population autochtone, population allochtone et population allogène, est-il possible de construire ensemble une nouvelle identité nationale fondée sur les principes républicains ? (Chaque séance du cycle peut-être suivie de façon autonome)

Avec Aristide JULES-DAUSSOUS

A propos des cycles de conférences Croq’Théo et Croq’Philo :

Une pause théologique et philosophique de 45 minutes à l’heure du déjeuner, pour une première approche de grandes questions universelles. Chaque thème est développé par un enseignant du Centre Sèvres. Les conférences sont proposées en participation libre.

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

2023-10-10T12:45:00+02:00 – 2023-10-10T13:30:00+02:00

