Chine Plurielle : Matteo Ricci (Macerata, 1552 – Pékin, 1610), un héritage pour le XXIe siècle au service de la connaissance de la pensée chinoise Samedi 7 octobre, 09h30 Centre Sèvres Ouvert à tous sur inscription. Tarif : 27 € / Tarifs réduits : 75 % jeunes de moins de 26 ans, 30 % demandeurs d’emploi, 20% deux personnes composant le couple.

Matteo Ricci, homme de lettres, de sciences et d’Église a été le premier à être autorisé à résider dans l’empire des Ming, alors interdit aux étrangers. Ayant fait œuvre d’acculturation, d’écoute fine mais aussi de diplomatie et ce dans plusieurs champs, il est un modèle d’actualité pour comprendre la culture et la pensée chinoise. C’est aussi parce qu’il avait étudié le droit puis la rhétorique, et avait eu des professeurs renommés, et qu’il avait pu s’appuyer sur de solides théories scientifiques comme celle d’Euclide, qu’il a pu faire changer la représentation géographique du monde qu’avaient les Chinois. Il les a aidés à faire progresser leurs connaissances scientifiques en trouvant des points d’entrée d’équivalence permettant de jeter des ponts entre deux mondes qui ne communiquaient pas encore.

C’est aussi à cet éminent intermédiaire culturel que l’on doit les premiers travaux de traduction du chinois vers nos langues occidentales et par là-même les premières pierres à l’édifice du « monument historique », ainsi qualifié par le Pape Benoit XVI, qu’est le Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise, dictionnaire encyclopédique de la langue chinoise le plus vaste du chinois vers une langue occidentale.

Le pape François a consacré l’intégralité de son audience générale du 31 mai 2023 à Matteo Ricci, grand « apôtre de la Chine » et déclaré vénérable le 17 décembre 2022.

La matinée sera axée sur la posture adoptée par Matteo Ricci, modèle d’éveil d’intérêt de la classe politique, mandarinale notamment, posture d’actualité, levier pour continuer notre compréhension et entrer en négociation avec le monde chinois.

Avec Véronique CHEYNET-CLUZEL

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:30:00+02:00

