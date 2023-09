Synode des évêques : le gouvernement de l’Église doit-il être réservé au clergé ? – Mardis d’éthique publique Centre Sèvres Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Synode des évêques : le gouvernement de l’Église doit-il être réservé au clergé ? – Mardis d’éthique publique Mardi 3 octobre, 19h15 Centre Sèvres Sans inscription, participation libre. Présentiel, possibilité de suivre à distance.

En partenariat avec la revue Etudes et La Croix.

La consultation du peuple de Dieu pour préparer le synode « pour une Eglise synodale » a mis en évidence les attentes d’une plus grande participation des baptisés au discernement en vue de la mission de l’Eglise. Quelle doit être la réponse à la question du gouvernement et de l’exercice de l’autorité dans l’Eglise ?

Avec les interventions de :

Cristine PEDOTTI, directrice de Témoignage chrétien

Second intervenant à confirmer prochainement

Animé par Vincent de FELIGONDE, chef du service économique et social de La Croix.

A propos des Mardis d’éthique publique :

Chaque premier mardi du mois (hors vacances scolaires), deux expert(e)s réagissent à un sujet d’actualité. Leurs interventions sont commentées et questionnées par deux étudiant(e)s du Centre Sèvres, avant une discussion avec la salle. Les thèmes retenus concernent aussi bien la vie en société que les questions politiques, nationales ou internationales. Il ne s’agit pas d’une conférence académique, mais d’une invitation à discerner, comprendre et analyser, seul ou avec d’autres, les enjeux du thème retenu. Le débat se déroule au Centre Sèvres et peut être suivi à distance sur YouTube.

Pour recevoir les invitations aux soirées de Mardis d’éthique publique : inscrivez-vous ici à la liste de diffusion

Ces conférences sont proposées en participation libre par le Centre Sèvres. Pour encourager cette initiative, vous pouvez faire un don.

Vous pouvez aussi partager l’information, réagir sur YouTube, inviter des amis à la conférence, nous suggérer des sujets… Merci de votre soutien !

Prochaine date : conférence du 7 novembre

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://centresevres.com/agenda/mardis-dethique-publique-oct2023/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/watch?v=_RxJ9T96fKg »}] [{« link »: « https://eb6fcc76.sibforms.com/serve/MUIEAN0U5N8J4pmEu2O__Vrgit61nPHXOwqa69ENSVdzxFQDm7hSuJ9RnI-jA9mXV06516ftj5-rHHEs-2mTkdk–x8wf6dZNjYULqIu9QwM39Y1DmZD2xXqU8Rz3BBPzV8PcCVb010dTdk-lJtJ2rg6hTM-w1dxmXBLXXwpbd4WbFsKFCsL3i5tm6nugoxCKE2FLzkPjoRyzY6K »}, {« link »: « https://don.centresevres.com/cs »}, {« link »: « https://centresevres.com/agenda/mardis-dethique-publique-nov2023/ »}] https://centresevres.com/agenda/mardis-dethique-publique-oct2023/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T19:15:00+02:00 – 2023-10-03T20:45:00+02:00

2023-10-03T19:15:00+02:00 – 2023-10-03T20:45:00+02:00

Pixabay