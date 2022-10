Hommes et Femmes en Eglise Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée d’études Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://centresevres.com/events/hommes-et-femmes-en-eglise/ »}] On constate aujourd’hui, dans la relation entre hommes et femmes, un double décalage de la pratique de l’Eglise :

– par rapport au témoignage de liberté du Nouveau Testament

– par rapport aux recherches de la société contemporaine

Pendant 3 ans, ce constat a conduit un groupe de recherche à mener une réflexion anthropologique et ecclésiologique sur les relations entre hommes et femmes en Eglise : Défis ? Chances ? Changements possibles ?

La journée d’études permettra de rassembler ces recherches, et d’imaginer des pistes d’avenir. Avec : Geneviève COMEAU

Alain THOMASSET En savoir plus.

