Le suicide assisté et l’euthanasie : menace pour les soins palliatifs ? Centre Sèvres, 21 avril 2023, Paris. Le suicide assisté et l’euthanasie : menace pour les soins palliatifs ? Vendredi 21 avril, 09h30 Centre Sèvres Ouvert à tous, sur inscription Voulue par le Président de la République, la convention citoyenne sur la fin de vie a été chargée de répondre à la question suivante : « Le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? » La remise de ses travaux, avec la place donnée à une « aide active à mourir », est l’occasion de faire le point sur les problèmes pratiques et éthiques que pose la perspective d’une évolution de la loi. Dans le quotidien de la relation de soin, dans la proximité avec les patients et leurs proches, les soignants observent-ils des évolutions dans les besoins et les demandes ? Souhaitent-ils eux-mêmes des évolutions concernant leur pratique ? En donnant la parole à différents acteurs et observateurs des soins palliatifs, en France et dans différents pays, cette journée – en collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier (Paris) – permettra de discuter la compatibilité du suicide assisté ou de l’euthanasie avec la démarche des soins palliatifs. Programme 9h30 : Accueil 9h40 : Où en est-on du débat sur l’éventualité d’une évolution de la loi sur la fin de vie ? – Jean-François RICHARD (médecin à la Maison Médicale Jeanne Garnier), Soline CASTEL (participante à la Convention citoyenne) 10h10 : Genèse des soins palliatifs. Comment cette histoire éclaire notre actualité ? – Échanges 11h15 : Pause 11h30 : Qu’est-ce que le soin ? Peut-on affirmer que provoquer la mort soit un soin ? – Agata ZIELINSKI (maître de conférences en philosophie au Centre Sèvres)

– (maître de conférences en philosophie au Centre Sèvres) 11h50 : La situation actuelle des EHPAD. Quel impact d’une éventuelle évolution législative ? – Échanges. 12h30 : Fin de la matinée. 14h : Les expériences des pays étrangers : quelles contributions aux débats ? – Suisse : Marion Broucke (infirmière), Autriche : Etienne Hubert (bénévole à la Maison Médicale Jeanne Garnier) , Canada , échanges 15h15 : Pause 15h30 : Des soignants face aux demandes de mort. – En soins palliatifs : un médecin et une infirmière de la Maison Médicale Jeanne Garnier, en gériatrie : un médecin, échanges

– En soins palliatifs : un médecin et une infirmière de la Maison Médicale Jeanne Garnier, en gériatrie : un médecin, échanges 16h35 : Quelle espérance et quelle créativité pour le soin ? – Bruno Saintôt (responsable du Département d’éthique biomédicale au Centre Sèvres) En savoir plus. Photo : Maison Jeanne Garnier Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://centresevres.com/events/defis-nouveaux-de-laccompagnement-en-fin-de-vie/ »}] [{« link »: « https://centresevres.com/events/defis-nouveaux-de-laccompagnement-en-fin-de-vie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

