Chine : Mémoire et lieux – Les examens impériaux, mythe(s) et réalité(s) Centre Sèvres, 18 avril 2023, Paris. Chine : Mémoire et lieux – Les examens impériaux, mythe(s) et réalité(s) Mardi 18 avril, 19h30 Centre Sèvres Ouvert à tous, sur inscription Cycle de conférences – La Chine : une mémoire qui perdure, des lieux qui surprennent Depuis sa création en 605 jusqu’à son abolition en 1905, le système des examens impériaux a marqué la culture et la société chinoises. La réussite à des concours mandarinaux très sélectifs constituait souvent le seul accès possible à des postes de gouverneur et de bureaucrate, mais à quel prix ? Où, quand et comment ces concours s’organisaient-ils, quels en ont été les effets positifs et négatifs, en subsiste-t-il aujourd’hui des traces dans le système scolaire et universitaire de la Chine contemporaine ? En présentant certains lieux et documents – le musée des examens impériaux de Nankin, des nouvelles « préromantiques » de la dynastie Tang et un roman chinois satirique du 18ème siècle – nous essaierons de voir quelle est la part du mythe et celle de la réalité de cette longue et décisive pratique sociale et culturelle. Avec : Claude TUDURI Prochaines dates : Conférence du 18 avril.

