La peur et le courage de parler : une question de Vie ou de mort ? Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La peur et le courage de parler : une question de Vie ou de mort ? Centre Sèvres, 15 avril 2023, Paris. La peur et le courage de parler : une question de Vie ou de mort ? Samedi 15 avril, 09h30 Centre Sèvres Ouvert à tous, sur inscription Parler, voilà un acte à la fois tellement simple et tellement compliqué. La parole est bien ce qui appartient en propre à un individu et dont il devra rendre compte. Elle peut blesser mais elle peut aussi relever. « Parler avec le cœur » comme le propose le Pape François régulièrement, peut nous effrayer : que va penser l’autre ? est-ce qu’il va toujours m’aimer ? puis-lui dire cela ?

Parler demande du courage et engage tout le corps. Lorsque la parole ment ou manque, notre corps souffre, parfois jusqu’à se laisser mourir.

Entre gains et pertes souvent imaginaires, nous cherchons le chemin de la Vérité qui passera inévitablement par nous, des épreuves et la présence des autres.

Dans la suite de la journée « Parole et violence » de 2022 nous chercherons ensemble comment désaliéner ce cœur afin qu’il parle sous le souffle de l’Esprit. Programme : Matin 9h30-10h : Introduction, Michel Farin et Pascale Vidal 10h-11h30 : Projection du film : La révolution silencieuse de Lars, Kraume, 2018 11h30-11h45 : Pause 11h45-12h30 : Débat 12h30-14h : Pause déjeuner 14h-15h15 : Travail sur un texte de Denis Vasse sj : « Parler » 15h15-15h30 : Pause 15h30-16h15 : Débat 16h15-17h : L’athéisme du silence – La joie de la parole incarnée et vivante, Michel Farin et Pascale Vidal En savoir plus. Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://centresevres.com/agenda/anthropologie-et-psychanalyse-la-peur-et-le-courage-de-parler/ »}] [{« link »: « https://centresevres.com/agenda/anthropologie-et-psychanalyse-la-peur-et-le-courage-de-parler/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T09:30:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00

2023-04-15T09:30:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Sèvres Adresse 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Sèvres Paris

Centre Sèvres Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La peur et le courage de parler : une question de Vie ou de mort ? Centre Sèvres 2023-04-15 was last modified: by La peur et le courage de parler : une question de Vie ou de mort ? Centre Sèvres Centre Sèvres 15 avril 2023 Centre Sèvres Paris Paris

Paris Paris