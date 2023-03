S’initier à la théologie – Recevoir la Bonne Nouvelle de la part des plus pauvres Centre Sèvres, 12 avril 2023, Paris.

S’initier à la théologie – Recevoir la Bonne Nouvelle de la part des plus pauvres Mercredi 12 avril, 19h30 Centre Sèvres Ouvert à tous, sur inscription

Notre époque se caractérise par l’abondance d’informations, de nouvelles, de News, vraies ou fausses qui se croisent et s’entrechoquent. Dans ce concert, les chrétiens croient qu’une certaine (Bonne) nouvelle passe et annonce la venue du Règne de Dieu. Mais qu’est-ce que cela peut signifier dans ce contexte difficile et comment cette nouvelle peut être discernée et reçue ? Des théologiens et philosophes réfléchissent à partir de leur domaine d’étude et de recherche.

Avec : Étienne GRIEU

A propos du cycle « S’initier à la théologie : Parlez-nous de la Bonne Nouvelle ! » :

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T19:30:00+02:00 – 2023-04-12T21:00:00+02:00

