Croq’Théo – Vivre en laïcs Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Croq’Théo – Vivre en laïcs Centre Sèvres, 12 avril 2023, Paris. Croq’Théo – Vivre en laïcs Mercredi 12 avril, 12h45 Centre Sèvres Sur inscription, participation libre En Église, le moment est opportun pour penser ensemble la vocation des laïcs, sa solidité et sa liberté propre. Ces pauses théologiques désirent sur ce point fonder la réflexion en termes de vie selon l’Évangile et de co-responsabilité avec les artisans de justice et de paix dans le monde. Avec : Claire-Anne BAUDIN A propos des cycles de conférences Croq’Théo et Croq’Philo :

Une pause théologique et philosophique de 45 minutes à l’heure du déjeuner, pour une première approche de grandes questions universelles. Chaque thème est développé par un enseignant sur 4 à 6 semaines (1 séance par semaine). Prochaines dates : Conférence du 12 avril.

Conférence du 19 avril.

Conférence du 10 mai.

Conférence du 17 mai.

Conférence du 24 mai. En savoir plus. Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://centresevres.com/agenda/croqtheo-vivre-en-laics-12-avril/ »}] [{« link »: « https://centresevres.com/agenda/croqtheo-vivre-en-laics-19-avril/ »}, {« link »: « https://centresevres.com/agenda/croqtheo-vivre-en-laics-10-mai/ »}, {« link »: « https://centresevres.com/agenda/croqtheo-vivre-en-laics-17-mai/ »}, {« link »: « https://centresevres.com/agenda/croqtheo-vivre-en-laics-24-mai/ »}, {« link »: « https://centresevres.com/agenda/croqtheo-vivre-en-laics-12-avril/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T12:45:00+02:00 – 2023-04-12T13:30:00+02:00

2023-04-12T12:45:00+02:00 – 2023-04-12T13:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Sèvres Adresse 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Sèvres Paris

Centre Sèvres Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Croq’Théo – Vivre en laïcs Centre Sèvres 2023-04-12 was last modified: by Croq’Théo – Vivre en laïcs Centre Sèvres Centre Sèvres 12 avril 2023 Centre Sèvres Paris Paris

Paris Paris