Croq’Théo – À la découverte de la doctrine sociale de l’Église Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Croq’Théo – À la découverte de la doctrine sociale de l’Église Centre Sèvres, 27 mars 2023, Paris. Croq’Théo – À la découverte de la doctrine sociale de l’Église Lundi 27 mars, 12h45 Centre Sèvres Sur inscription, participation libre Comment l’Évangile peut-il irriguer la vie sociale, économique, politique ? De la lettre encyclique, Rerum novarum de Léon XIII en 1893 sur la condition ouvrière à l’appel au soin de la maison commune et à la fraternité de François dans Laudato si’ (2015) et Fratelli tutti (2020), l’Eglise est riche d’un trésor à découvrir ou redécouvrir pour relever les défis de notre société : sa doctrine sociale ! Avec : Grégoire CATTA A propos des cycles de conférences Croq’Théo et Croq’Philo :

Une pause théologique et philosophique de 45 minutes à l’heure du déjeuner, pour une première approche de grandes questions universelles. Chaque thème est développé par un enseignant sur 4 à 6 semaines (1 séance par semaine). Prochaines dates : Conférence du 13 mars.

Conférence du 3 avril. En savoir plus. Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France

2023-03-27T12:45:00+02:00 – 2023-03-27T13:30:00+02:00

