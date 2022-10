La théologie de Joseph Moingt Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée d’études Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://centresevres.com/events/la-theologie-de-joseph-moingt/ »}] L’objet de cette journée est de présenter l’oeuvre théologique du jésuite Joseph Moingt (1915-2020), une des figures majeures de la théologie française du XXe siècle. Il s’agira d’examiner les évolutions de cette pensée qui a traversé tout le siècle dernier et de voir la fécondité comme les questions posées par ses ouvrages tant dans le domaine de la christologie, que dans ceux de l’ecclésiologie et de la sotériologie. Sur le fond d’une crise de la foi et de nos sociétés en Europe, cette pensée n’a cessé de s’interroger pour affiner une proposition de » foi critique « , habitée par la visée d’un nouvel humanisme évangélique. Avec : Patrick C. GOUJON

