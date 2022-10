Approches croisées – L’idéal de la personne : saints chrétiens et Parfaits taoïstes Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Afin d’approfondir les thèmes de l’année en cours – « Corps spirituels » ; « Dieu et le Dao » – , nous proposons pour l’année 2022-2023 une série de dialogues sur des sujets proches : « Ciel/terre : quel sens métaphorique ? » ; « L’idéal de la personne : saints chrétiens et Parfaits taoïstes » ; « Monisme taoïste et monothéisme biblique : les enjeux » ; « La nature du sacrifice ». Afin d’assurer une continuité dans les développements, le dialogue sera toujours centré sur le christianisme latin et le taoïsme, représentés respectivement par Michel Fédou du Centre Sèvres et John Lagerwey de l’Institut Ricci. Mais, en fonction des sujets, d’autres spécialistes – du judaïsme, du bouddhisme – seront invités. Le Juste dans la tradition juive est celui qui, grâce à ses actes méritoires secrets, maintient le monde et même l’améliore. En imitant le Christ, le saint chrétien réalise sa nature profonde, qui est d’être à l’image de Dieu. « L’Humain parfait » (zhenren) désigne quelqu’un qui « sans rien faire accomplit tout », voire quelqu’un de divinisé grâce aux exercices spirituels. Souvent, en Chine comme en Occident, les per¬sonnes « parfaites » ou « saintes » sont vénérées comme des « dieux locaux », phénomène que l’on ne rencontre pas dans le monothéisme strict du judaïsme. Avec : Michel FÉDOU

