Les Églises chrétiennes à l’épreuve de la crise écologique Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Églises chrétiennes à l’épreuve de la crise écologique Centre Sèvres, 11 février 2023, Paris. Les Églises chrétiennes à l’épreuve de la crise écologique Samedi 11 février 2023, 09h30 Centre Sèvres

Ouvert à tous, sur inscription

Journée d’études Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://centresevres.com/events/lecologie-au-coeur-du-dialogue-oecumenique/ »}, {« link »: « https://centresevres.com/events/la-voix-des-eglises-a-lepreuve-de-la-crise-ecologique-ressources-interrogations-perspectives/ »}] En partenariat avec l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge et l’Institut Protestant de Théologie Les Églises chrétiennes témoignent de leur foi en un Dieu créateur et sauveur du « ciel et de la terre ». Cet ancrage appelle une traduction au sein de l’histoire mondiale marquée par des défis écologiques systémiques. Les questions adressées à tous poussent ainsi nos Églises chrétiennes à mettre en commun les ressources de leurs diverses traditions ainsi que leurs interrogations pour l’avenir. Cette journée d’études examinera comment le rapport à la création est engagé à travers nos liturgies, nos spiritualités, nos compréhensions de l’articulation entre justice et charité. La perspective partagée d’une « fin des temps » qui ne soit pas réductible aux temps de la fin, peut-elle inciter les Églises à partager leurs ressources pour la préservation de la maison commune ? Avec : Marc BOSS

Dominique COATANEA Michel FÉDOU Anne-Cathy GRABER

Valérie LE CHEVALIER

Frédéric Marie LE MEHAUTE

Julija NAETT-VIDOVIC

Michel STAVROU

Anna VAN DEN KERCHOVE En savoir plus. La journée sera introduite par une soirée-débat le vendredi 10 février de 19h30 à 21h30 à l’Institut Saint Serge, avec Marc BOSS, Dominique COATANEA et Michel STAVROU : « La voix des Eglises à l’épreuve de la crise écologique : ressources, interrogations, perspectives ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T09:30:00+01:00

2023-02-11T18:00:00+01:00

