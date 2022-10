L’Eglise et les animaux Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Eglise et les animaux Centre Sèvres, 28 janvier 2023, Paris. L’Eglise et les animaux Samedi 28 janvier 2023, 09h30, 14h00 Centre Sèvres

Ouvert à tous, sur inscription.

Journée d’études Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://centresevres.com/events/leglise-et-les-animaux/ »}] Perspectives chrétiennes sur les animaux d’élevage La sensibilité actuelle à la souffrance animale et à la crise écologique questionne l’usage des animaux dans l’élevage. Quelles perspectives chrétiennes peuvent éclairer les courants abolitionnistes militant pour la suppression de l’élevage et les courants « welfaristes » insistant sur le bien-être animal ? S’appuyant sur l’expérience britannique de « Christian Ethics of Farmed Animal Welfare », cette journée fera dialoguer éleveurs, militants de la cause animale, philosophes et théologiens en vue de transformer les pratiques relatives aux animaux d’élevage. Avec : Éric CHARMETANT

Jean GAILLARD

Estela TORRES En savoir plus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T09:30:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Sèvres Adresse 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Ville Paris lieuville Centre Sèvres Paris Departement Paris

Centre Sèvres Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’Eglise et les animaux Centre Sèvres 2023-01-28 was last modified: by L’Eglise et les animaux Centre Sèvres Centre Sèvres 28 janvier 2023 Centre Sèvres Paris Paris

Paris Paris