Sans inscription, participation libre

Soirée débat avec quatre intervenants et les étudiants : "La catholicité en question : vers une Eglise en archipel ?" suivie par une prière à l'église Saint-Ignace et un vin chaud.

Alors que crises et réformes exacerbent des sensibilités ecclésiales divergentes parmi les catholiques, on pourrait craindre d'en venir à un point de rupture dans l'unité de l'Eglise. Peut-on encore espérer tirer profit de notre diversité ? Qu'avons-nous à recevoir les uns des autres, par la voie toujours ouverte du dialogue et de l'écoute mutuelle ? Avec : Louis-Hervé GUINY, 2ème assistant général de la communauté Saint-Martin

Bernadette MÉLOIS, directrice du Service national pour la liturgie et la pastorale sacramentelle à la Conférence des évêques de France, vierge consacrée du diocèse de Paris

Nicolas TRUELLE, directeur des Apprentis d’Auteuil et membre du collectif « Promesse d’église »

Thérèse du SARTEL, co-fondatrice du Dorothy (café) Animé par les étudiants du Centre Sèvres : Miranda CARTIER

Théophile DESARMEAUX,

Etienne de FORGES

Cédric LECORDIER Au programme :

18h : « 2023, l’actualité du Centre Sèvres », introduction par Étienne GRIEU, sj, recteur du Centre Sèvres

18h15 : débat à suivre sur place ou en direct depuis Youtube/Centre Sèvres.

19h : Réponses aux questions.

19h45 : Prière à l’église Saint-Ignace

20h30 : Temps convivial autour d’un vin chaud A propos des Forums du Centre Sèvres

Chaque année en partenariat avec La Croix, le Centre Sèvres ouvre ses portes le temps d’une soirée pour permettre à tous de découvrir l’actualité des facultés et de rencontrer enseignants et étudiants. Ce temps fort est l’occasion d’inviter une (ou plusieurs) personnalité marquante de l’Eglise.

