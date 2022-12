Soirée autour du livre de François Jullien : « Moïse ou la Chine. Quand ne se déploie pas l’idée de Dieu » Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée débat sur « l’écart » impliqué par des partis pris de la pensée qui ont conduit à rendre vertigineuse la pensée de Dieu en Europe alors qu’elle s’est résorbée dans la tradition chinoise. Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France François Jullien est un ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de l’université (1974), docteur es lettres et professeur à l’Université Paris Diderot. Traduit dans de nombreuses langues, il vient de publier Moïse ou la Chine : Quand ne se déploie pas l’idée de Dieu. La référence à « Dieu » – « la grande affaire » de l’Occident – est présente tout au long de l’histoire chinoise, mais semble perdre en pertinence au cours de la période axiale (de 800 à 200 av. JC), remplacée par le Dao. Dans son livre, Jullien s’interroge sur « l’écart » impliqué par ces partis pris de la pensée qui ont conduit à rendre vertigineuse la pensée de Dieu en Europe alors qu’elle s’est résorbée dans la tradition chinoise. La soirée débat commencera par une présentation du livre par son auteur, suivie d’une réflexion de John Lagerwey, directeur de l’Institut Ricci, à partir de son expérience ethnographique, mais s’inspirant aussi de son projet collectif sur l’histoire religieuse de la Chine. Vente et dédicace d’ouvrages à l’issue de la conférence.

