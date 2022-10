Les grands chantiers du pape François Centre Sèvres, 17 janvier 2023, Paris.

Les grands chantiers du pape François Mardi 17 janvier 2023

Journée d’études

Depuis son élection en 2013, le pape François a mis en route un certain nombre de chantiers théologiques et pastoraux en vue de réformer l’Église : réforme de la Curie, Synodalité, pastorale familiale, écologie, écoute des pauvres et du peuple de Dieu, dialogue avec les autres religions, gestion des abus, etc. Au-delà des divers sujets c’est aussi un nouveau style de gouvernement pétrinien qui a pris figure. L’objet de cette journée est de passer en revue l’évolution du pontificat de François, d’examiner son mode d’exercice et de voir en quoi il marque une nouveauté dans les différents domaines de la théologie et de la pastorale.

Avec :

Laure BLANCHON

Geneviève COMEAU

Christoph THEOBALD

Alain THOMASSET

