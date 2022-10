La ténèbre n’est pas ténèbre. Au creux du malheur, la lumière ? Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://centresevres.com/events/la-tenebre-nest-pas-tenebre-au-creux-du-malheur-la-lumiere-conference/ »}] Quel rôle peut-on reconnaître au malheur dans l’esquisse d’un sens possible, pour une existence individuelle, mais aussi dans une perspective collective ? La privation de point d’appui et le discrédit qui frappent certains jusqu’à les entraîner vers une sorte de perte de soi peuvent-ils donner lieu, de manière tout à fait paradoxale, à une expérience de vérité, la naissance à un autre rapport à soi, au monde, à Dieu, qui puisse être reconnue comme prometteuse pour tous, éclairant ainsi un possible dénouement ultime positif ? En termes théologiques, c’est la question du salut qui est mise au travail de manière nouvelle. Si cette hypothèse s’avère envisageable, quels enseignements en tirer dans la manière de penser l’existence humaine et la vie en société jusqu’en ses dimensions politique et historique ? Avec : Laure BLANCHON En savoir plus.

