Soirée débat ouverte à tous, en partenariat avec la revue Etudes et La Croix Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France Alors que de fortes tensions apparaissent sur le marché de l’énergie, se pose la question de l’accès à cette ressource qui devient rare et chère. La collectivité doit-elle faire preuve de solidarité face à cette situation d’une ampleur nouvelle ? Y-a-t-il un droit au chauffage ? La collectivité doit-elle en contenir le coût ? et si oui, pour qui, par qui et comment ?

