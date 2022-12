Soirée débat à l’occasion du prix Ratzinger 2022 – La théologie au service du peuple de Dieu Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée débat à l’occasion du prix Ratzinger 2022 – La théologie au service du peuple de Dieu Centre Sèvres, 9 janvier 2023, Paris. Soirée débat à l’occasion du prix Ratzinger 2022 – La théologie au service du peuple de Dieu Lundi 9 janvier 2023, 19h30 Centre Sèvres

Sur inscription, participation libre

A l’occasion de la remise du prix Ratzinger 2022 à Michel Fédou, le Centre Sèvres propose un débat sur le rôle de la théologie aujourd’hui, avec la participation de Mgr Ulrich, archevêque de Paris. handicap moteur mi Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France Trouver des mots pour rendre la foi audible et crédible en notre temps : tel est l’objet de la théologie. Comment celle-ci nourrit-elle la vie des communautés chrétiennes ? Comment peut-elle rendre compte de l’espérance dans nos diverses sociétés et cultures, en Europe comme dans d’autres continents ? Comment doit-elle être, aujourd’hui comme hier, au service de l’Église et du monde ? Intervenants :

· Michel Fédou, lauréat du prix Ratzinger 2022, enseignant au Centre Sèvres

· Mgr Ulrich, archevêque de Paris

· Trois étudiants : Csilla Kovaks, et Juan Pablo Romero Tejada (doctorants) et James George (postdoctorant) Animé par Alain Thomasset, doyen de la faculté de théologie Temps de partage convivial à l’issue de la conférence.

