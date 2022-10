L’apport des « Sources Chrétiennes » Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée débat Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://centresevres.com/events/lapport-des-sources-chretiennes/ »}] Publications récentes et chantiers en cours. Quels enjeux pour la théologie ? En 1942, paraissait la Vie de Moïse de Grégoire de Nysse, premier volume de la collection « Sources Chrétiennes » qui édite et traduit les textes d’auteurs grecs, latins ou orientaux. 80 ans après, cette collection compte désormais plus de 600 volumes. À l’occasion de cet anniversaire, L. Mellerin et G. Bady présenteront la Vita prima de Bernard de Clairvaux et plusieurs œuvres patristiques récemment publiées. M. Fédou proposera une réflexion sur les enjeux de la collection « Sources Chrétiennes » pour la philosophie et la théologie contemporaines, en Europe comme dans d’autres continents. Avec : Guillaume BADY

Michel FÉDOU En savoir plus.

