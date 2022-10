Rencontre autour du livre « J’écouterai leur cri, cinq regards de femmes sur la crise des abus » Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre autour du livre « J’écouterai leur cri, cinq regards de femmes sur la crise des abus » Centre Sèvres, 7 décembre 2022, Paris. Rencontre autour du livre « J’écouterai leur cri, cinq regards de femmes sur la crise des abus » Mercredi 7 décembre, 19h30 Centre Sèvres

Sur inscription, participation libre

Soirée débat Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/jecouterai-leur-cri/ »}, {« link »: « https://centresevres.com/events/rencontre-autour-du-livre-jecouterai-leur-cri-cinq-regards-de-femmes-sur-la-crise-des-abus/ »}] Le 5 octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) présentait un rapport qui dévoilait l’ampleur et la profondeur de la crise des abus dans l’Église. À partir de leur expertise, mais aussi comme femmes, croyantes engagées dans l’Église, les autrices de ce livre (parution 5 octobre 2022, éditions Emmanuel) nous partagent leur réflexion née de ce séisme. Echange autour de l’ouvrage J’écouterai leur cri, cinq regards de femmes sur la crise des abus paru le 5 octobre 2022 aux éditions de l’Emmanuel. Avec : Patrick C. GOUJON, enseignant au Centre Sèvres, auteur de l’ouvrage Prière ne pas abuser, lauréat du Prix de la liberté intérieure 2022 et du Prix de littérature religieuse 2022 Geneviève COMEAU, enseignante en théologie au Centre Sèvres Agata ZIELINSKI, enseignante en philosophie au Centre Sèvres Joëlle FERRY , bibliste, professeur honoraire de l’Institut Catholique de Paris

, bibliste, professeur honoraire de l’Institut Catholique de Paris Thérèse de Villette, criminologue Monique BAUJARD, ancienne directrice du service Famille et Société de la Conférence des évêques de France (CEF) Animé par Guilhem CAUSSE, enseignant en philosophie au Centre Sèvres et auteur de l’ouvrage Le pardon ou la victime relevée. Vente de l’ouvrage pendant la soirée. En savoir plus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T19:30:00+01:00

2022-12-07T21:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Sèvres Adresse 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Ville Paris lieuville Centre Sèvres Paris Departement Paris

Centre Sèvres Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre autour du livre « J’écouterai leur cri, cinq regards de femmes sur la crise des abus » Centre Sèvres 2022-12-07 was last modified: by Rencontre autour du livre « J’écouterai leur cri, cinq regards de femmes sur la crise des abus » Centre Sèvres Centre Sèvres 7 décembre 2022 Centre Sèvres Paris Paris

Paris Paris