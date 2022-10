Défis nouveaux de l’accompagnement en fin de vie Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée d’études Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://centresevres.com/events/defis-nouveaux-de-laccompagnement-en-fin-de-vie/ »}] La fin de vie en France reste l’objet de débats sociétaux et politiques. Une consultation citoyenne sur le sujet est évoquée. Quels sont les nouveaux problèmes pratiques et éthiques rencontrés ? Dans le quotidien de la relation de soin, dans la proximité avec les patients et leurs proches, les soignants observent-ils des évolutions dans les besoins et les demandes ? Souhaitent-ils eux-mêmes des évolutions concernant leur pratique ? En donnant la parole à différents acteurs et observateurs des soins palliatifs, cette journée – en collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier (Paris) – permettra d’établir un état des lieux des défis nouveaux de l’accompagnement en fin de vie. Avec : Perrine GARNIER

Marie-Sylvie RICHARD

Jean-François RICHARD

Bruno SAINTÔT

Agata ZIELINSKI En savoir plus.

