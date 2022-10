Rencontre autour du livre de Michel Fédou « Mémoire chrétienne et expérience de Dieu. Le sens des dogmes aujourd’hui » Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre autour du livre de Michel Fédou « Mémoire chrétienne et expérience de Dieu. Le sens des dogmes aujourd’hui » Centre Sèvres, 23 novembre 2022, Paris. Rencontre autour du livre de Michel Fédou « Mémoire chrétienne et expérience de Dieu. Le sens des dogmes aujourd’hui » Mercredi 23 novembre, 20h00 Centre Sèvres

Sur inscription, participation libre

Soirée débat Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://centresevres.com/events/rencontre-autour-du-livre-de-michel-fedou-memoire-chretienne-et-experience-de-dieu-le-sens-des-dogmes-aujourdhui-2/ »}] Dogmes, doctrines, vérité de foi : rien ne semble plus étranger à notre sensibilité religieuse, voire à la foi de l’Évangile. Dans son livre paru aux Éditions Facultés Jésuites en mai 2022, Michel Fédou montre que la visée des dogmes est bien plutôt d’exprimer le cœur vivant de la foi. En faire mémoire ouvre à une expérience présente de Dieu et contribue à la transmettre aux générations à venir. Avec les interventions de : Claire-Anne BAUDIN , enseignante en théologie au Centre Sèvres

, enseignante en théologie au Centre Sèvres David ROURE , chroniqueur à La Croix, curé de Suresnes

, chroniqueur à La Croix, curé de Suresnes Soirée en présence de l’auteur et animée par Etienne GRIEU, recteur du Centre Sèvres. Vente de l’ouvrage pendant la soirée. En savoir plus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T20:00:00+01:00

2022-11-23T21:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Sèvres Adresse 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Ville Paris lieuville Centre Sèvres Paris Departement Paris

Centre Sèvres Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre autour du livre de Michel Fédou « Mémoire chrétienne et expérience de Dieu. Le sens des dogmes aujourd’hui » Centre Sèvres 2022-11-23 was last modified: by Rencontre autour du livre de Michel Fédou « Mémoire chrétienne et expérience de Dieu. Le sens des dogmes aujourd’hui » Centre Sèvres Centre Sèvres 23 novembre 2022 Centre Sèvres Paris Paris

Paris Paris