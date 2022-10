Rencontre autour du livre d’Olivier Boulnois, Saint Paul et la philosophie Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée débat Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.puf.com/content/Saint_Paul_et_la_philosophie »}, {« link »: « https://centresevres.com/events/rencontre-autour-du-livre-dolivier-boulnois-saint-paul-et-la-philosophie-une-introduction-a-lessence-de-la-philosophie/ »}] L’auteur, Olivier Boulnois, est directeur d’études à l’EPHE. Ses travaux portent sur la philosophie médiévale et l’histoire de la métaphysique. Paul est de part en part juif et grec. C’est à partir de cette double identité qu’il renouvelle les concepts fondamentaux de l’existence. Tel est l’argument du nouvel ouvrage d’Olivier Boulnois. Saint Paul et la philosophie : une introduction à l’essence du christianisme, éditions PUF, collection Chaire Etienne Gilson, 2022. Avec : Isabelle BOCHET Marc RASTOIN En savoir plus.

