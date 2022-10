Croq’Théo – Croire en l’Eglise : Un défi pour aujourd’hui (1/5) Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Croq’Théo – Croire en l’Eglise : Un défi pour aujourd’hui (1/5) Centre Sèvres, 9 novembre 2022, Paris. Croq’Théo – Croire en l’Eglise : Un défi pour aujourd’hui (1/5) Mercredi 9 novembre, 12h45 Centre Sèvres

Ouvert à tous, participation libre.

Cycle de conférences Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 7e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France

A propos des cycles de conférences Croq'Théo et Croq'Philo :

Une pause théologique et philosophique de 45 minutes à l’heure du déjeuner, pour une première approche de grandes questions universelles. Chaque thème est développé par un enseignant sur 4 à 6 semaines (1 séance par semaine). Comment comprendre aujourd’hui le « je crois en l’Eglise » confessé dans le Credo ? Croire en l’Eglise n’est pas si évident à l’heure des crises qui la traversent. Au travers d’un éclairage théologique, ce cycle d’enseignements approfondira le mystère de l’Eglise de Jésus-Christ, qui, animée par l’Esprit-Saint, est une et diverse, sainte et marquée par le péché de ses membres, catholique et culturellement conditionnée… En savoir plus. Prochaines dates : Conférence du 9 novembre.

Conférence du 16 novembre.

Conférence du 23 novembre.

Conférence du 30 novembre.

Conférence du 7 décembre.

