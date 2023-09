Journées d’études AIPU jeudi 9 et vendredi 10 Novembre 2023 Centre Scientifique d’Orsay Bures-sur-Yvette, 9 novembre 2023, Bures-sur-Yvette.

Ces journées de l’AIPU seront consacrées aux « Représentations et implicites de(s) différents acteurs de l’enseignement supérieur sur l’expérience d’apprentissage en première annéepost-bac ».

Il est établi que certaines des difficultés des étudiants primo-entrants découlent du caractère implicite de la pédagogie à l’université (Paivandi 2018). Cependant les différentes disciplines ou spécialités de recherche s’intéressant à l’éducation abordent cette question des implicites sous différents angles et en utilisant différentes notions.

Les implicites (utilisé ici comme nom), entendus comme ce qui n’est pas énoncé formellement mais sous-entendu, supposé, tacite, ont une place importante dans la relation enseignement-apprentissage. Venue du champ de la linguistique la notion fait référence à « ce qui n’est pas écrit noir sur blanc », « le non-dit », « le sous-entendu » (Dispy, 2011, p. 20).

En sciences de l’éducation, les implicites des acteurs de l’enseignement supérieur peuvent être pris en compte à travers les notions de conceptions, représentations ou encore croyances (Crahay, Wanlin, Issaieva, & Laduron, 2010) entendues comme une idée que se fait une personne de la réalité, une propriété considérée comme vraie, et qui possède assez de vérité́ à ses yeux pour guider sa pensée et son comportement. Ces croyances réunissent tant des éléments personnels, individuels que des éléments collectifs, partagés par l’ensemble de la communauté́ (Driel, Bulte, & Verloop, 2007). La sociologie analyse l’entrée à l’université comme un processus d’acculturation et d’affiliation (Coulon, 1997), et montre que le caractère silencieux de cette socialisation (Lahire, 1997) peut engendrer des difficultés, si les étudiant.es ne parviennent pas à s’emparer des règles implicites du monde universitaire. David (2020) montre cependant que les étudiant.es, en fonction des pratiques des enseignant.es, établissent collectivement une norme concernant le travail à fournir, son contenu et son intensité. Cette norme étudiante est elle aussi implicite, et potentiellement en décalage avec les attentes des enseignant.es.

Ceci rejoint les notions de contrat pédagogique et de contrat didactique (Sarrazy, 1995). Le contrat didactique (Brousseau, 1998) est défini comme un système de règles en partie implicites, déterminant les rôles respectifs et les attentes réciproques des apprenant.es et des enseignant.es. Initialement restreint aux règles concernant un savoir particulier, la notion de contrat didactique a été élargie pour prendre en compte tous les types de règles et d’attendus (e.g. « l’étudiant doit avoir attentivement relu son cours avant d’aller en TD », « le travail personnel à faire doit être indiqué par le professeur »), intégrant ainsi ce qui était auparavant décrit comme contrat pédagogique. Les recherches ont montré (Pepin, 2014) des changements significatifs de contrat didactique entre le lycée et l’université.

Ces journées d’étude de l’AIPU seront donc centrées sur l’expérience d’apprentissage des étudiant.es en première année post-bac. Il s’agit de s’intéresser à ce qu’est, ou devrait être cette expérience à différents niveaux : le niveau (micro) des interactions entre étudiant.es et enseignant.es en classe ou en dehors de la classe ; le niveau (méso) de l’accompagnement pédagogique et administratif proposé ; le niveau (macro) des dispositifs de formation et de leur organisation.

Quels sont les représentations et les implicites des différents types d’acteurs de l’enseignement supérieur (étudiant.es, enseignant.es, conseiller.ères et ingénieur.es pédagogiques, membres de la gouvernance des établissements) sur cette expérience d’apprentissage des étudiant.es ? Quelles concordances ou divergences peut-on observer, entre les représentations et implicites des différents types d’acteurs ? Est-ce que les concordances sont sous-tendues par des valeurs partagées ? Est-ce que les différents types d’acteurs sont conscients des éventuelles divergences ?

