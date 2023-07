STAGE FOOTBALL et MULTI-ACTIVITES à Monticello (haute-Corse) lundi 31 juillet au vendredi 04 aout 2023 centre saint francois 20220 monticello Monticello Catégories d’Évènement: Haute-Corse

Monticello STAGE FOOTBALL et MULTI-ACTIVITES à Monticello (haute-Corse) lundi 31 juillet au vendredi 04 aout 2023 centre saint francois 20220 monticello Monticello, 31 juillet 2023, Monticello. STAGE FOOTBALL et MULTI-ACTIVITES à Monticello (haute-Corse) lundi 31 juillet au vendredi 04 aout 2023 31 juillet – 4 août centre saint francois 20220 monticello 265 euros les 5 jours de stage en demi-pension. 495 euros les 5 jours de stage en pension complète. L’association Corse Foot Vacances, en partenariat avec la Mairie de Monticello, propose un séjour sportif à dominante football traditionnel mais permettant également d’expérimenter toutes les activités diversifiées du football comme le futnet, le foot volley, le golf foot, le futsal, cela encadré par des éducateurs qualifiés.

Les participants seront également invités à pratiquer le golf, le paddle tennis, le tennis, la randonnée ainsi que la natation.

L’objectif est de proposer aux participants une expérience sportive qui va au-delà de la simple pratique du sport, en favorisant l’acquisition de compétences, le développement de valeurs, la sensibilisation à la santé et au bien-être ainsi que le renforcement de la confiance en soi et de l’autonomie. centre saint francois 20220 monticello 20220 monticello Monticello 20220 Haute-Corse Corse [{« type »: « phone », « value »: « 0616935357 »}, {« type »: « email », « value »: « foot-corse-academie@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

