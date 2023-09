La Semaine Bleue : « Après-midi récréative » au centre social Sagardian Centre Sagardian Saint-Jean-de-Luz, 4 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Les enfants de l’accueil de loisirs, accompagnés de seniors, pourront participer aux activités : atelier cuisine, atelier créatif et atelier jeux de société.

Un goûter préparé lors de l’atelier cuisine clôturera cette après-midi.

Ouvert à tous..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 16:00:00. EUR.

Centre Sagardian

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children from the leisure center, accompanied by senior citizens, will be able to take part in the following activities: cooking workshop, creative workshop and board game workshop.

A snack prepared during the cooking workshop will bring the afternoon to a close.

Open to all.

Los niños del centro de ocio, acompañados de personas mayores, podrán participar en actividades que incluyen un taller de cocina, un taller creativo y un taller de juegos de mesa.

Una merienda preparada durante el taller de cocina cerrará la tarde.

Abierto a todos.

Die Kinder des Freizeitzentrums können in Begleitung von Senioren an folgenden Aktivitäten teilnehmen: Kochworkshop, Kreativworkshop und Workshop mit Gesellschaftsspielen.

Der Nachmittag endet mit einem Imbiss, der während des Kochworkshops zubereitet wird.

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque