La Semaine Bleue : « À vos papilles » Au centre social Sagardian Centre Sagardian Saint-Jean-de-Luz, 3 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La Structure Multi-Accueil propose en matinée un atelier cuisine aux enfants du SMA, à leurs parents et grands-parents.

Réservé aux adhérents de la structure..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

Centre Sagardian

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Structure Multi-Accueil offers a morning cooking workshop for SMA children, their parents and grandparents.

Reserved for members of the structure.

La Estructura Multi-Accueil ofrece un taller de cocina matinal para niños con AME, sus padres y abuelos.

Reservado a los miembros de la estructura.

Die Multi-Accessoire-Struktur bietet am Vormittag einen Kochworkshop für SMA-Kinder, ihre Eltern und Großeltern an.

Nur für Mitglieder der Struktur.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque