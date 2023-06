Ma colo western Centre Robert Hée – Claude Varnier Saint-Germain-du-Corbéis, 24 juillet 2023, Saint-Germain-du-Corbéis.

Ma colo western 24 – 30 juillet Centre Robert Hée – Claude Varnier 570 €

Equi-feel : A côté des tentes, un espace est aménagé pour les poneys… tous les jours, les jeunes pourront prendre soin des poneys, les câliner, et profiter du plaisir de les monter régulièrement !

Séjours de 7 jours

Chaque participant participera à 2 séances de 2h d’équifeel et 1 séance de 2 h d’équitation.

Baignade en piscine, des activités en lien avec la nature, les secrets de la forêt, découverte de la faune et de la flore, , course d’orientation, randonnée biodiversité

Autres activités : des grands jeux seront organisées, activités manuelles, veillées, soirées à thème…

Centre Robert Hée – Claude Varnier Le bois des Clairets 61000 Saint-Germain-du-Corbéis Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « vacances-pour-tous@laliguenormandie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.06.11.11 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T16:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T11:00:00+02:00