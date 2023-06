Karting et multisport Centre Robert Hée – Claude Varnier Saint-Germain-du-Corbéis Saint-Germain-du-Corbéis Catégories d’Évènement: Orne

Saint-Germain-du-Corbéis Karting et multisport Centre Robert Hée – Claude Varnier Saint-Germain-du-Corbéis, 10 juillet 2022, Saint-Germain-du-Corbéis. Karting et multisport 10 – 16 juillet 2022 Centre Robert Hée – Claude Varnier 558 € Karting : 6 h de pratique de l’activité (2 séances de 3h) avec pilotage, réglages du kart, apprentissage des trajectoires, des dépassements et du freinage, règles de sécurité. La mise en place de cette activité sous l’autorité d’animateurs spécialisés dépendra des conditions météorologiques.

Découverte de la forêt : faune, flore, les secrets de la forêt, balade sensorielle, construction de cabanes, course d’orientation, randonnée biodiversité.

Autres activités : baignade en piscine, des activités en lien avec la nature, des grands jeux seront organisées, feux de camp, activités manuelles, veillées, soirées à thème… Centre Robert Hée – Claude Varnier Le bois des Clairets 61000 Saint-Germain-du-Corbéis Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « vacances-pour-tous@laliguenormandie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.33.77.42.52 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T16:00:00+02:00 – 2022-07-10T23:59:00+02:00

2022-07-16T00:00:00+02:00 – 2022-07-16T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Orne, Saint-Germain-du-Corbéis Autres Lieu Centre Robert Hée - Claude Varnier Adresse Le bois des Clairets 61000 Saint-Germain-du-Corbéis Ville Saint-Germain-du-Corbéis Departement Orne Age min 9 Age max 13 Lieu Ville Centre Robert Hée - Claude Varnier Saint-Germain-du-Corbéis

Centre Robert Hée - Claude Varnier Saint-Germain-du-Corbéis Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-du-corbeis/

Karting et multisport Centre Robert Hée – Claude Varnier Saint-Germain-du-Corbéis 2022-07-10 was last modified: by Karting et multisport Centre Robert Hée – Claude Varnier Saint-Germain-du-Corbéis Centre Robert Hée - Claude Varnier Saint-Germain-du-Corbéis 10 juillet 2022