Saint-Germain-du-Corbéis Vivre avec mon poney Centre Robert Hée – Claude Varnier Saint-Germain-du-Corbéis, 10 juillet 2022, Saint-Germain-du-Corbéis. Vivre avec mon poney 10 – 16 juillet 2022 Centre Robert Hée – Claude Varnier 538 € Équi-feel : les poneys sont là, à deux pas des tentes, tu pourras tous les jours leur donner à manger, les promener, les soigner. Séances de 2 heures (entre 2 et 4 séances selon la durée du séjour).

Découverte de la forêt : faune, flore, les secrets de la forêt, balade sensorielle, construction de cabanes, course d’orientation, randonnée biodiversité.

Autres activités : baignade en piscine, des activités en lien avec la nature, des grands jeux seront organisées, feux de camp, activités manuelles, veillées, soirées à thème… Centre Robert Hée – Claude Varnier Le bois des Clairets 61000 Saint-Germain-du-Corbéis

