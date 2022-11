Messe au Centre Robert Doisneau Centre Robert Doisneau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Messe au Centre Robert Doisneau Centre Robert Doisneau, 1 décembre 2022, Paris. Messe au Centre Robert Doisneau Jeudi 1 décembre, 15h30 Centre Robert Doisneau Ouverte à tous. handicap psychique;handicap moteur;handicap auditif;handicap visuel pi;mi;hi;vi Centre Robert Doisneau 51 rue René Clair, 75018 PARIS Paris 18e Arrondissement Paris 75018 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T15:30:00+01:00

2022-12-01T16:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Robert Doisneau Adresse 51 rue René Clair, 75018 PARIS Paris 18e Arrondissement Ville Paris lieuville Centre Robert Doisneau Paris Departement Paris

Centre Robert Doisneau Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Messe au Centre Robert Doisneau Centre Robert Doisneau 2022-12-01 was last modified: by Messe au Centre Robert Doisneau Centre Robert Doisneau Centre Robert Doisneau 1 décembre 2022 Centre Robert Doisneau Paris Paris

Paris Paris