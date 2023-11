Bal Littéraire – Une histoire à danser debout à Villers-Bocage Centre Richard Lenoir Villers-Bocage, 20 janvier 2024, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

Plébiscité depuis deux ans par les spectateurs, la coopérative d’écriture revient pour la dernière année…. C’est donc maintenant où jamais !!! Le concept, cinq auteurs se réunissent autour d’un litre de café, d’un stock de leurs tubes préférés et de chansons populaires. Ils composent ensemble une liste de dix morceaux à danser et élaborent une fable en dix épisodes qui prend corps dans le lieu, la ville, l’humeur du jour. Le lendemain, dès l’aube, ils écrivent. Contrainte d’écriture : chaque épisode doit se terminer par le titre du morceau musical qui suit. Le soir, les spectateurs sont en piste. Les auteurs, sous les projecteurs, livrent à plusieurs voix cette histoire unique, écrite à dix mains en 24 heures chrono..

2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 22:00:00. .

Centre Richard Lenoir Rue Richard Lenoir

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



Acclaimed by audiences for the past two years, the writing cooperative returns for its final year…. It’s now or never! The concept: five writers get together over a liter of coffee, a stockpile of their favorite hits and popular songs. Together, they draw up a list of ten songs to dance to, and create a fable in ten episodes that takes shape in the place, the city, the mood of the day. The next day, at dawn, they write. Each episode must end with the title of the musical piece that follows. In the evening, the audience takes to the stage. The authors, under the spotlight, deliver this unique story, written by ten hands in 24 hours.

Aclamada por el público durante los dos últimos años, la cooperativa de escritura vuelve para su último año…. Ahora o nunca El concepto consiste en que cinco escritores se reúnan con un litro de café y una selección de sus éxitos y canciones populares favoritas. Juntos elaboran una lista de diez canciones para bailar, y crean una fábula en diez episodios que toma forma en el lugar, la ciudad y el ambiente del día. Al día siguiente, al amanecer, escriben. Cada episodio debe terminar con el título de la pieza musical que le sigue. Por la noche, el público sube al escenario. Los autores, bajo los focos, cuentan a varias voces esta historia única, escrita por diez manos en 24 horas.

Die Schreibkooperative, die seit zwei Jahren von den Zuschauern gefeiert wird, kehrt für das letzte Jahr zurück….. Also jetzt oder nie!!! Das Konzept: Fünf Autoren treffen sich bei einem Liter Kaffee, einem Vorrat an ihren Lieblingshits und Volksliedern. Sie stellen gemeinsam eine Liste mit zehn Tanzstücken zusammen und entwerfen eine Fabel in zehn Episoden, die am Ort, in der Stadt und in der Stimmung des Tages Gestalt annimmt. Am nächsten Tag schreiben sie bei Tagesanbruch. Schreibzwang: Jede Episode muss mit dem Titel des folgenden Musikstücks enden. Am Abend sind die Zuschauer auf der Bühne. Die Autoren stehen im Rampenlicht und erzählen diese einzigartige Geschichte, die sie mit zehn Händen in 24 Stunden geschrieben haben, mit mehreren Stimmen.

Mise à jour le 2023-11-15 par Attitude Manche