Les nuits de la lecture à Villers-Bocage Centre Richard Lenoir Villers-Bocage, 20 janvier 2024, Villers-Bocage.

Villers-Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:30:00

fin : 2024-01-20 18:00:00

Événement phare autour du livre et de la lecture, cette manifestation est organisée pour susciter la curiosité et l’envie de découvrir la richesse du monde littéraire.

– À 9h30 et 11h : Spectacle jeune public pour les 0-4 ans (en cours de programmation)

– De 9h30 à 18h : Escape game proposé par Ludicity « les jeux de société » à partir de 8 ans. Durée 60 min. Équipes entre 2 et 5 joueurs. Sur inscription auprès de la médiathèque de Villers-Bocage.

– De 14h30 à 17h30 : Jeux proposés par Annelyse de la Ludothèque Mobile « Être et Jouer » en accès libre..

Événement phare autour du livre et de la lecture, cette manifestation est organisée pour susciter la curiosité et l’envie de découvrir la richesse du monde littéraire.

– À 9h30 et 11h : Spectacle jeune public pour les 0-4 ans (en cours de programmation)

– De 9h30 à 18h : Escape game proposé par Ludicity « les jeux de société » à partir de 8 ans. Durée 60 min. Équipes entre 2 et 5 joueurs. Sur inscription auprès de la médiathèque de Villers-Bocage.

– De 14h30 à 17h30 : Jeux proposés par Annelyse de la Ludothèque Mobile « Être et Jouer » en accès libre.

Événement phare autour du livre et de la lecture, cette manifestation est organisée pour susciter la curiosité et l’envie de découvrir la richesse du monde littéraire.

– À 9h30 et 11h : Spectacle jeune public pour les 0-4 ans (en cours de programmation)

– De 9h30 à 18h : Escape game proposé par Ludicity « les jeux de société » à partir de 8 ans. Durée 60 min. Équipes entre 2 et 5 joueurs. Sur inscription auprès de la médiathèque de Villers-Bocage.

– De 14h30 à 17h30 : Jeux proposés par Annelyse de la Ludothèque Mobile « Être et Jouer » en accès libre.

.

Centre Richard Lenoir Rue Richard Lenoir

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie