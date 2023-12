Présentation de l’Atlas de la Biodiversité à Villers-Bocage Centre Richard-Lenoir Villers-Bocage, 11 décembre 2023 20:00, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

Venez découvrir l’Atlas de la Biodiversité de Villers Bocage !

Qu’est-ce que l’Atlas ?

Quelles sont les actions à venir ?

Comment y participer ?

La mairie répondra à ces questions lors de l’inauguration de l’Atlas.

Un pot vous sera offert à l’issue de la présentation..

2023-12-11 20:00:00 fin : 2023-12-11 21:30:00. .

Centre Richard-Lenoir Rue Richard-Lenoir

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



Come and discover the Villers Bocage Biodiversity Atlas!

What is the Atlas?

What actions are planned?

How can you get involved?

The Town Hall will answer these questions at the Atlas inauguration.

A drink will be offered at the end of the presentation.

¡Venga a descubrir el Atlas de la Biodiversidad de Villers Bocage!

¿Qué es el Atlas?

¿Qué acciones están previstas?

¿Cómo puedes participar?

El Ayuntamiento responderá a estas preguntas en la inauguración del Atlas.

Al final de la presentación se ofrecerá una bebida.

Entdecken Sie den Atlas der Biodiversität von Villers Bocage!

Was ist der Atlas?

Welche Aktionen stehen an?

Wie kann man daran teilnehmen?

Die Stadtverwaltung wird diese Fragen bei der Einweihung des Atlas beantworten.

Im Anschluss an die Präsentation wird Ihnen ein Umtrunk angeboten.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie