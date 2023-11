Salon toutes collections à Villers-Bocage Centre Richard-Lenoir Villers-Bocage, 19 novembre 2023, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

L’Association des Collectionneurs du Pré-Bocage organise son salon toutes collections : timbres, cartes postales, miniatures, vieux papiers, fèves, monnaies, plaques de muselets, livres, portes-clés… Les collectionneurs seront ravis ! Restauration sur place. Tables fournies..

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 17:30:00

Centre Richard-Lenoir Rue Richard-Lenoir

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



The Association des Collectionneurs du Pré-Bocage is organizing a show for all collections: stamps, postcards, miniatures, old papers, broad beans, coins, plates, books, key rings… Collectors will be delighted! Catering on site. Tables provided.

La Association des Collectionneurs du Pré-Bocage organiza un salón para todos los coleccionistas: sellos, postales, miniaturas, papeles antiguos, habas, monedas, láminas, libros, llaveros… Los coleccionistas estarán encantados Catering in situ. Mesas a disposición.

Die Association des Collectionneurs du Pré-Bocage organisiert ihre Messe für alle Sammlungen: Briefmarken, Postkarten, Miniaturen, Altpapier, Bohnen, Münzen, Museumsschilder, Bücher, Schlüsselanhänger… Die Sammler werden begeistert sein! Verpflegung vor Ort. Tische werden bereitgestellt.

