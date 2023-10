Exposition de peintures des Ding Dingues d’Arts à Villers-Bocage Centre Richard-Lenoir Villers-Bocage, 6 octobre 2023, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

Les artistes de l’association Ding Dingues d’Arts exposent leurs oeuvres au centre Richard Lenoir : abstraits, portraits, natures mortes, pastels, acrylique… Il y en aura pour tous les goûts !.

Samedi 2023-10-06 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Centre Richard-Lenoir Rue Richard-Lenoir

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



Artists from the Ding Dingues d’Arts association are exhibiting their work at the Richard Lenoir center: abstracts, portraits, still lifes, pastels, acrylics… Something for everyone!

Los artistas de la asociación Ding Dingues d’Arts exponen sus obras en el centro Richard Lenoir: abstractos, retratos, bodegones, pasteles, acrílicos… Hay para todos los gustos

Die Künstler des Vereins Ding Dingues d’Arts stellen ihre Werke im Zentrum Richard Lenoir aus: Abstraktes, Porträts, Stillleben, Pastellbilder, Acrylbilder… Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Mise à jour le 2023-10-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche