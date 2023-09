Dedans moi, un spectacle pour tout-petits à Villers-Bocage Centre Richard Lenoir Villers-Bocage, 4 octobre 2023, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

Dans le cadre de sa saison culturelle, Pré-Bocage Intercom présente le spectacle « Dedans moi », un spectacle sensoriel, visuel et sonore pour les enfants de 1 an à 5 ans !

Les émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore inconnu à découvrir. Recevoir le monde qui nous entoure, le traverser. Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à exprimer et parfois à dompter !

Avec « Dedans moi » nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs : vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos amours et chantons nos joies!

Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, « Dedans Moi » dresse un portrait « haut en couleur » des petites et des grandes émotions..

Centre Richard Lenoir rue Richard-Lenoir

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



As part of its cultural season, Pré-Bocage Intercom presents « Dedans moi », a sensory, visual and sound show for children aged 1 to 5!

Emotions? a whole universe for little ones. An uncharted territory to discover. Receiving and experiencing the world around us. So many new and powerful sensations to recognize, name, express and sometimes tame!

Dedans moi » takes us on a journey through emotions and colors: let’s live our fears, shout our anger, dance our love and sing our joy!

Combining live performance, painting, animated film and original musical creation, « Dedans Moi » paints a colorful portrait of emotions big and small.

En el marco de su temporada cultural, Pré-Bocage Intercom presenta « Dedans moi », ¡un espectáculo sensorial, visual y sonoro para niños de 1 a 5 años!

Las emociones… todo un mundo para los más pequeños. Todo un mundo por descubrir. Asir el mundo que nos rodea, movernos por él. Tantas sensaciones nuevas y poderosas que reconocer, nombrar, expresar y, a veces, domar

Dedans moi » nos lleva de viaje a través de las emociones y los colores: ¡vivamos nuestros miedos, gritemos nuestra rabia, bailemos nuestro amor y cantemos nuestras alegrías!

Combinando actuación en directo, pintura, película de animación y música original, « Dedans moi » pinta un colorido retrato de emociones grandes y pequeñas.

Im Rahmen seiner Kultursaison präsentiert Pré-Bocage Intercom die Aufführung « Dedans moi », ein sensorisches, visuelles und akustisches Spektakel für Kinder von 1 bis 5 Jahren!

Emotionen? ein ganzes Universum für die Kleinen. Ein noch unbekanntes Terrain, das es zu entdecken gilt. Die Welt um uns herum wahrnehmen, sie durchqueren. Es gibt so viele neue und starke Empfindungen, die es zu erkennen, zu benennen, auszudrücken und manchmal zu zähmen gilt!

Mit « Dedans moi » tauchen wir ein in eine Reise der Emotionen und Farben: Leben wir unsere Ängste aus, schreien wir unsere Wut heraus, tanzen wir unsere Liebe und singen wir unsere Freuden!

Mit einer Mischung aus Schauspiel, Malerei, Animationsfilm und Originalmusik zeichnet « Dedans Moi » ein farbenfrohes Porträt der kleinen und großen Emotionen.

