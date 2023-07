Découvrez un ancien lycée converti en centre d’art Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace) Altkirch, 16 septembre 2023, Altkirch.

Découvrez un ancien lycée converti en centre d’art 16 et 17 septembre Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace) Entrée libre

Découvrez ce centre d’art atypique au cours d’une visite en deux temps. Déambulez à l’extérieur pour découvrir les particularités architecturales de la façade et pour évoquer la reconversion des bâtiments patrimoniaux en musée ou en centre d’art. Puis, participez à la visite commentée de l’exposition Ottilia de l’artiste Beatriz Santiago Muñoz.

Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace) 18 rue du Château, 68130 Altkirch Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est 03 89 08 82 59 http://www.cracalsace.com Le Centre rhénan d’art contemporain est né à l’initiative d’une association d’artistes qui, au début des années 1990, investit ses locaux actuels, l’ancien lycée et gymnasium d’Altkirch, bâtiment de style wilhelmien construit en 1889.

Le CRAC Alsace est un lieu d’expérimentation et de création. À travers ses expositions, ses résidences, ses publications et son programme de médiation, le CRAC Alsace soutient la production artistique en favorisant la rencontre entre les artistes, les publics et les œuvres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Image extraite du film Œnanthe par Beatriz Santiago Muñoz.