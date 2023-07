Participez à l’atelier de critique d’images avec le jeu de cartes Les Mots Du Clic Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace) Altkirch, 16 septembre 2023, Altkirch.

Participez à l’atelier de critique d’images avec le jeu de cartes Les Mots Du Clic Samedi 16 septembre, 14h30 Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace) Entrée libre, jeu de cartes fourni.

Quel regard porter sur une image ? Comment en parler ? Comment analyser sa construction et sa destination ? Le jeu Les Mots Du Clic a été créé pour questionner celui ou celle qui regarde. Il est à la fois un jeu d’observation, d’interprétation, d’acquisition de vocabulaire et de réflexion citoyenne.

Muni·e·s du jeu Les Mots Du Clic, les visiteur·euse·s pourront s’installer devant une œuvre de l’exposition Ottilia puis en faire l’analyse, de manière simple et ludique.

Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace) 18 rue du Château, 68130 Altkirch Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est 03 89 08 82 59 http://www.cracalsace.com Le Centre rhénan d’art contemporain est né à l’initiative d’une association d’artistes qui, au début des années 1990, investit ses locaux actuels, l’ancien lycée et gymnasium d’Altkirch, bâtiment de style wilhelmien construit en 1889.

Le CRAC Alsace est un lieu d’expérimentation et de création. À travers ses expositions, ses résidences, ses publications et son programme de médiation, le CRAC Alsace soutient la production artistique en favorisant la rencontre entre les artistes, les publics et les œuvres.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

