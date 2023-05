Visite guidée de l’exposition permanente : « La Résistance régionale » Centre Régional « Résistance & Liberté », 17 septembre 2023, Thouars.

Visite guidée de l’exposition permanente : « La Résistance régionale » Dimanche 17 septembre, 14h30, 15h15, 16h00, 16h45, 17h30 Centre Régional « Résistance & Liberté » Gratuit. Entrée libre.

En Anjou et en Poitou, comme dans le pays tout entier, des femmes et des hommes font preuve d’ingéniosité et de courage pour s’opposer à l’occupant et au régime de Vichy. La défense des valeurs républicaines menée par les résistants constitue notre héritage et a forgé notre société. Le découvrir nous donne des clés pour comprendre le monde qui nous entoure.

Centre Régional « Résistance & Liberté » Les écuries du château, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 42 99 http://crrl.fr https://fr-fr.facebook.com/centreregionalresistanceetliberte79/ Le Centre Régional « Résistance & Liberté » se définit comme une structure à vocation culturelle et pédagogique, qui s’appuie sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, sur les actes et acteurs de la Résistance régionale. Il a pour vocation d’informer le public sur la période 1933 à 1945, perpétuer les valeurs de la Résistance et agir pour leur développement, et ainsi contribuer à la construction de la citoyenneté des jeunes. Parkings à proximité. Accessibles au personnes en situation de handicap.

