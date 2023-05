Visite libre de l’exposition temporaire : « Maréchal, ôte-toi de là ! École et résistance en Poitou (1940-1945) » Centre Régional « Résistance & Liberté » Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars Visite libre de l’exposition temporaire : « Maréchal, ôte-toi de là ! École et résistance en Poitou (1940-1945) » Centre Régional « Résistance & Liberté », 17 septembre 2023, Thouars. Visite libre de l’exposition temporaire : « Maréchal, ôte-toi de là ! École et résistance en Poitou (1940-1945) » Dimanche 17 septembre, 14h30 Centre Régional « Résistance & Liberté » Gratuit. Entrée libre. L’école subit le désastre de 1940 : l’exode, l’occupation, la collaboration. Le régime de Vichy transforme l’école de la République en pilier de la Révolution nationale. Elle est, tout aussi, lieu de résistance des élèves et des enseignants. L’école est l’objet d’une refondation à la Libération pour construire le citoyen de demain. Venez découvrir le parcours singulier d’étudiants, d’enseignants et de lycéens qui, par leur engagement, construiront le monde d’après. Centre Régional « Résistance & Liberté » Les écuries du château, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 42 99 http://crrl.fr https://fr-fr.facebook.com/centreregionalresistanceetliberte79/ Le Centre Régional « Résistance & Liberté » se définit comme une structure à vocation culturelle et pédagogique, qui s’appuie sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, sur les actes et acteurs de la Résistance régionale. Il a pour vocation d’informer le public sur la période 1933 à 1945, perpétuer les valeurs de la Résistance et agir pour leur développement, et ainsi contribuer à la construction de la citoyenneté des jeunes. Parkings à proximité. Accessibles au personnes en situation de handicap. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Centre Régional « Résistance et Liberté » Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Centre Régional « Résistance & Liberté » Adresse Les écuries du château, 79100 Thouars Ville Thouars Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Centre Régional « Résistance & Liberté » Thouars

Centre Régional « Résistance & Liberté » Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Visite libre de l’exposition temporaire : « Maréchal, ôte-toi de là ! École et résistance en Poitou (1940-1945) » Centre Régional « Résistance & Liberté » 2023-09-17 was last modified: by Visite libre de l’exposition temporaire : « Maréchal, ôte-toi de là ! École et résistance en Poitou (1940-1945) » Centre Régional « Résistance & Liberté » Centre Régional « Résistance & Liberté » 17 septembre 2023 Centre Régional « Résistance & Liberté » Thouars

Thouars Deux-Sèvres