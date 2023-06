CONCERT ORAZIO SARACINO Centre Ratel Bièvres, 9 juin 2023, Bièvres.

CONCERT ORAZIO SARACINO Vendredi 9 juin, 20h30 Centre Ratel Gratuit

Après « La Luna Musicale » présentée en 2022 avec des élèves des écoles de Bièvres et du collège Émile Zola, Orazio Saracino revient accompagné par le chanteur italien Mizio Vilardi pour vous présenté ses deux premiers albums « Vivere Piano » et « Incontrotempo Suite ».

Lors de ce concert donné avec le soutient de l’A.B.E.I.L.L.E, retrouvé certains des professeurs de l’École de Musique de Bièvres : Jean-Philippe O’Neil à la batterie, Bernard Labejof au saxophone et à la flûte traversière, et Nicola Sabato à la basse.

Les différents albums présentés seront disponibles à la vente en fin de concert.

Centre Ratel Allée des Castors 91570 Bièvres

Le centre culturel abrite le service des associations, des jeunes et de nombreuses associations comme l’Ecole de musique de Bièvres ou Art Vallée.

