PEGGY LE GUEN DANS « DOCTEUR J’SUIKI ET MYSTÈRE AÏE » Centre Ratel, 15 avril 2023, Bièvres. PEGGY LE GUEN DANS « DOCTEUR J’SUIKI ET MYSTÈRE AÏE » Samedi 15 avril, 20h30 Centre Ratel Entrée libre Seul en scène

De Peggy Le Guen et Jacky Martinat avec la collaboration de Marc Zammit

Mise en scène de Marc Zammit. Hyper quoi ? Sensible ? Dépressive ? Pourquoi pas névrosée pendant qu’t’y es ? Comment guérir en une heure !

Après son premier spectacle « Impeggable » qu’elle à également joué à Avignon, Peggy Le Guen revient pour un nouveau seul en scène drôle et tendre sur un trait de caractère méconnu : l’hypersensibilité.

Émotions, sentiments, perceptions, Peggy nous fait partager avec humour ses ressentis comme ses réactions face à la vie ! Centre Ratel Allée des Castors 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 35 51 30 https://www.bievres.fr/parc-ratel/ https://www.facebook.com/communedebievres [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 41 51 33 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/peggy-le-guen-docteur-jsuiki-et-mystere-aie »}] Situé en plein cœur du village, à côté des écoles, le domaine Ratel est un site exceptionnel où sont rassemblées toutes les activités, centre culturel et installations de loisirs de la commune : gymnase, tennis, terrains de sports, circuit sportif, skate park.Dans ce vaste parc de promenade, on trouve également la mini ferme du Relais Nature. Le centre culturel abrite le service des associations, des jeunes et de nombreuses associations comme l'Ecole de musique de Bièvres ou Art Vallée.

