En avant pour le 26ème Festival chrétien du cinéma 2024, autour du thème choisi par l’équipe de programmation : Liberté, je crie ton nom . Le festival des adultes se déroulera du 19 au 28 janvier 2024, avec une vingtaine de films des cinq continents, une soirée Iran , une séance surréaliste pour le centième anniversaire du surréalisme, une compétition de courts-métrages produits en Occitanie, un apéro-philo, etc…

PROGRAMMATION SOUS RESERVE :

200 mètres (Ameen Nayfeh) Palestine, Jordanie, Qatar, Suède, Italie.

À peine j’ouvre les yeux (Leyla Bouzid) Tunisie-France.

Le Bleu du caftan (Maryam Touzani) France-Maroc-Belgique-Danemark.

Le Fantôme de la liberté (Luis Bunuel) Espagne.

Les Hirondelles de Kaboul (Zabou Breitman et Eléa Gobé-Mévellec) France. Film d’animation.

I am not your negro (Raoul Peck) Etats-Unis, France, Belgique, Suisse. Documentaire.

L’Intendant Sansho (Kenji Mizoguchi) Japon.

Liberté (Tony Gatlif) France.

Lulu femme nue (Solveig Anspach) France.

Mar adentro (Alejandro Amedabar) Espagne.

Nostalgia (Mario Martone) Italie.

Printemps, été, automne, hiver, printemps (Kim Ki-duk) Corée du Sud.

Quand passent les cigognes (Mikhail Kalatozov) URSS

Rêves (Omar Belkacemi) Algérie.

Le Roi et l’oiseau (Paul Grimault) France. Film d’animation.

Rome ville ouverte (Roberto Rossellini) Italie.

La Solitude du coureur de fond (Tony Richardson) Grande Bretagne.

Taxi Téhéran (Jafar Panahi) Iran.

Timbuktu (Abderrahman Sissako) Mauritanie, France.

Centre Rabelais

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



